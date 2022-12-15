Упадет: что произойдет с экономикой России в 2023 году

Председатель правительства страны Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета дал расклад по ситуации в экономике в 2022 году. Премьер-министр подтвердил спад, но вопреки прогнозам пессимистов он составляет сейчас менее 3%. В ноябре инфляция составила в годовом выражении меньше 12%, хотя ожидалось 14-17%. Уровень безработицы – 4%.

«Некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие», - процитировал kp.ru Мишустина.

Если еще в мае Минэкономразвития прогнозировал снижение ВВП на 7,8%, то в конце лета оптимизма прибавилось – заговорили о 4,2%. По итогам всего 2022 года теперь Минэк ожидает спад на 2,9%, а в 2023 году прогнозирует падение всего на 0,9%. Этого удастся достичь за счет антикризисных мер правительства и Банка России, а также устойчивости отечественной экономики.