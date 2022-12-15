Неожиданное: что происходит с валютой, рассказали экономисты

За последние дни валютная двойка доллар-евро показала небывалое поведение. Евро впервые с мая этого года взлетел выше 68 рублей, доллар то обездвижен, то медленно ползет вверх. Что происходит на самом деле с этими денежными единицами? Экономические эксперты пояснили.

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев объяснил, почему евро уходит в стремительный отрыв. Дело в том, что в Европе замедлилась инфляция, летний марафон которой сыграл с валютой злую шутку и обрушил ее относительно доллара. Также сказалось решение ФРС США от сверхжесткой кредитно-денежной политики.

«Но сейчас ситуация меняется и, судя по всему, в среднесрочной перспективе евро будет стоить на 3-4 рубля дороже доллара. Сегодня против отечественной валюты играют два фактора: сокращение экспорта (соответственно, снижение валютной выручки) с одновременным ростом импорта (растет спрос на доллары и евро внутри РФ), и ожидание девятого по счету пакета санкций от ЕС», - цитирует Деева сайт mk.ru.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев отмечает, в свою очередь: евро еще подрастет в канун Нового года. Но в первом квартале 2023-го просядет.