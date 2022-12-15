«Страховая выплачивает»: эксперт рассказал, когда россияне имеют право на прощение долга

У любого правила есть исключения. Поэтому даже должники могут не платить за кредит. Но только в определенных случаях.
Специалист отметил, что при страховом случае заемщик может рассчитывать на частичное погашение кредита. К таким случаям относятся тяжелые травмы, которые могут привести даже к инвалидности.
Компания выплатит кредит за заемщика, если узнает о его смерти или банкротстве.
«Бывают кейсы, когда страховая выплачивает кредит за заемщика после того, как он лишился работы, то есть был уволен не по собственному желанию, и находится в поиске нового места трудоустройства. Но, как правило, у такой опции есть сроки – где-то три месяца, где-то год», – отметил экономист в беседе 1prime.pro.
Грубое нарушение при оформлении кредита или истечение срока исковой давности также повлияют на положительный исход кредитной истории заемщика.