«Страховая выплачивает»: эксперт рассказал, когда россияне имеют право на прощение долга

У любого правила есть исключения. Поэтому даже должники могут не платить за кредит. Но только в определенных случаях.

Специалист отметил, что при страховом случае заемщик может рассчитывать на частичное погашение кредита. К таким случаям относятся тяжелые травмы, которые могут привести даже к инвалидности.

Компания выплатит кредит за заемщика, если узнает о его смерти или банкротстве.