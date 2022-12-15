Россиянам рассказали, какую курицу не стоит брать в магазине

Стало известно, какое куриное мясо лучше обходить стороной.

Покупателям рекомендовали не брать товар без сроков годности или прочей информации на упаковке. Как рассказала эксперт, продавцы специально стирают данные о товаре. Таким способом им легче продать испорченный продукт.

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Заметить такой подвох просто. Обычно две одинаковые курицы лежат рядом. Внешне они не отличаются друг от друга. Но на одной может отсутствовать маркировка. Об этом сообщила Светлана Васильева порталу vnimanie.pro.