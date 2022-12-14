К празднику не готовы: россияне признались в отсутствии новогоднего настроения

Только 27% россиян признались в том, что у них есть новогоднее настроение. Результаты исследования экспертов публикуют «Известия».
При этом 41% респондентов признались в отсутствии праздничного настроения, а еще 32% затруднились с ответом. Часто соотечественники начинают готовиться к Новому году со второй половины декабря. Кроме того, 23% сообщили, что собираются делать это в последний момент.
Самые ответственные 19% россиян готовятся к празднику с начала зимы, а 14% аж с ноября.
К слову, 74% респондентов собираются встретить Новый год дома с родными, 14% - в гостях. Четыре процента уедут отмечать праздник за город, три процента планируют посещение городской елки.
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Традиция украшать дом на праздники остается неизменной: большинство россиян планируют ставить дома елку (59%). Четверть опрошенных декорируют жилье гирляндами, а 13% вырежут снежинки из бумаги, 3% респондентов украсят дом свечами.