К празднику не готовы: россияне признались в отсутствии новогоднего настроения

Только 27% россиян признались в том, что у них есть новогоднее настроение. Результаты исследования экспертов публикуют «Известия».

При этом 41% респондентов признались в отсутствии праздничного настроения, а еще 32% затруднились с ответом. Часто соотечественники начинают готовиться к Новому году со второй половины декабря. Кроме того, 23% сообщили, что собираются делать это в последний момент.

Самые ответственные 19% россиян готовятся к празднику с начала зимы, а 14% аж с ноября.