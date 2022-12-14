Экологическая катастрофа и голод: расшифровали ужасающие предсказания Нострадамуса на 2023 год

Если верить Нострадамусу, в 2023 году будет настоящая катастрофа. По его словам, народ ждет «небесный огонь», который может повлечь конец света, глобальное потепление и даже экономическую катастрофу.

Французский провидец писал в своей книге: «Так высоко поднимется бушель (единица объема) пшеницы, что человек будет есть своего ближнего».

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Эксперты считают, что Нострадамус так описал стремительный рост цен на продукты питания в 2023-м и даже голод.

А вот под экологической катастрофой Нострадамус имел в виду сильнейшую жару: «Как солнце, голова будет искать сияющее море: живая рыба Черного моря почти сварится. Когда Родос и Генуя будут полуголодными, местные жители станут разрезать друг друга».

Его слова навели экспертов на предположения, что протестные настроения в 2023 году могут достичь критической точки.

Также слова астролога, что «Рано или поздно вы увидите великие перемены, страшные ужасы и месть», эксперты трактуют, как возможный бунт бедных против богатых, пишет Mirror.