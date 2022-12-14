Погода изменчивая: синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде

Зима в Москве

Зима в Москве. Фото: Global Look Press

К субботе столица перевыполнит месячную норму осадков.

Синоптик Александр Шувалов рассказал москвичам об изменчивой погоде в ближайшие дни. Снега будет много, но теперь, в отличие от предыдущих дней, он уже не растает так быстро, предупредил он.

По словам Шувалова, снегопад, который продолжается сейчас, продлится почти до вечера четверга, 15 декабря. При этом в пятницу будет без осадков, как и утром, днем субботы.

Но к вечеру первого выходного дня снег снова начнет падать, и будет его очень много.

«Совершенно определенно можно говорить, что к субботе Москва перевыполнит месячную норму осадков», - предупредил метеоролог «Известиям».

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Кстати, синоптики прогнозируют пасмурную погоду на новогодние праздники. Отмечается, что ясным днем будет только 31 декабря. Также россиян предупредили, что ночь на 31 декабря окажется холодной и промозглой. Температура упадет до −21 градуса, а днем будет лишь немного теплее −17 градусов. 

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