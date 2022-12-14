«Ограничение права на удаленную работу»: сбежавших россиян предупредили о новом запрете

Удаленная работа

Удаленная работа. Фото: Global Look Press 

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал законопроект.

Стало известно, что гражданам России не разрешат удаленно работать на территории страны. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в скором времени.

К слову, такой запрет коснется только работы в организациях и компаниях, зарегистрированных в России. На сотрудничество с иностранными предприятиями решение не будет распространяться. 

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«Проект закона предусматривает ограничение права на удаленную работу для россиян, уехавших из страны», – отметили в fedpress.ru.

 

Напомним, ранее юрист рассказал о правилах пользования личными данными в Сети.

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