«Ограничение права на удаленную работу»: сбежавших россиян предупредили о новом запрете

Стало известно, что гражданам России не разрешат удаленно работать на территории страны. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в скором времени.

К слову, такой запрет коснется только работы в организациях и компаниях, зарегистрированных в России. На сотрудничество с иностранными предприятиями решение не будет распространяться.

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