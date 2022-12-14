Есть изменения: кому в январе 2023 года пенсию в России принесут досрочно

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«Для получателей пенсий все даты доставки средств сохранятся прежними. Например, те, кто все прошлые годы получали пенсию 5 числа каждого месяца, будут и дальше получать ее 5 числа», — цитирует «РИА Новости» главу Минтруда РФ Антона Котякова.

При этом отмечается, что в январе некоторые россияне получат пенсии досрочно. Это будет связано с новогодними праздниками.

«Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств попадает на выходные и праздничные дни, то деньги переведут раньше — в последних числах декабря», — уточнил Котяков.

А вот те пенсионеры, которые получают пенсию с помощью почтальонов, которые приносят деньги на дом, получат выплаты, как положено, с 3 по 25 января.

Стоит знать, что январские пенсии придут пенсионерам уже в проиндексированном размере, независимо от даты доставки.