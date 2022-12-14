Гулянка в долг: россияне признались, что возьмут кредит на празднование Нового года

Четверть опрошенных пока не знают, будут ли они брать кредиты на празднование 2023 года.

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Кроме того, 72% респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование. А 40% из них сказали, что им не хватает около пяти тысяч рублей, 35% — 5-10 тысяч рублей, 25% — более 10 тысяч рублей.

Также 60% россиян ожидают, что празднование 2023 года серьезно скажется на их бюджете.