Гулянка в долг: россияне признались, что возьмут кредит на празднование Нового года

Около 15% россиян планируют взять кредит на новогодние подарки и стол.
«Новый год всегда оказывает финансовую нагрузку на бюджет. Поэтому часть заемщиков воспользуются кредитами, чтобы отметить праздник. Согласно нашему опросу, так собираются сделать 15% россиян. А 60% сообщили, что не будут прибегать к кредитам», — рассказали эксперты, пишет «Газета.Ru».
При этом сократить траты собираются 50% респондентов. Надеются на выплату премии по итогам года или «тринадцатую зарплату» всего 3% опрошенных. А 7% займут деньги у друзей и родственников».
Четверть опрошенных пока не знают, будут ли они брать кредиты на празднование 2023 года.
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Кроме того, 72% респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование. А 40% из них сказали, что им не хватает около пяти тысяч рублей, 35% — 5-10 тысяч рублей, 25% — более 10 тысяч рублей.
Также 60% россиян ожидают, что празднование 2023 года серьезно скажется на их бюджете.