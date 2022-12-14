Указ подписан: зарплаты россиян вырастут с 1 января

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По данным документа, размер МРОТ будет повышен на 6,3% в сравнении с предыдущим годом. Это позволило увеличить зарплату около 3,5 миллионам сотрудников бюджетной сферы.

Сообщается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2023 г.ода. Размер МРОТ составит 16,242 рублей, об этом пишет «Прайм».

Напомним, что недавно в ПФР сообщили, что к Новому году дополнительную выплату получит к пенсии в размере больше 2 тысяч рублей определенная категория граждан.