«Для шантажа»: юрист рассказал, какие данные нельзя оставлять в Сети

Стало известно, что лучше не писать про себя во Всемирной паутине.

Личный номер телефона и адрес электронной почты могут принести вред, если попадут в руки злоумышленников. Также ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес и даже дата рождения могут скомпрометировать вас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».