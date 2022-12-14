«Для шантажа»: юрист рассказал, какие данные нельзя оставлять в Сети

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Фото: Global Look Press 

Специалист из отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков дал профессиональный совет для пользователей Интернета.

Стало известно, что лучше не писать про себя во Всемирной паутине. 

Личный номер телефона и адрес электронной почты могут принести вред, если попадут в руки злоумышленников. Также ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес и даже дата рождения могут скомпрометировать вас.

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«Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут. А добытой информации будет достаточно для использования ее в целях социальной инженерии или для шантажа. Поддастся ли человек на уловки мошенников, будет зависеть в том числе и от его финансовой грамотности», — отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее юрист посоветовал не медлить со скидкой на «Госуслугах».

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