«Для шантажа»: юрист рассказал, какие данные нельзя оставлять в Сети

Стало известно, что лучше не писать про себя во Всемирной паутине.
Личный номер телефона и адрес электронной почты могут принести вред, если попадут в руки злоумышленников. Также ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес и даже дата рождения могут скомпрометировать вас.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут. А добытой информации будет достаточно для использования ее в целях социальной инженерии или для шантажа. Поддастся ли человек на уловки мошенников, будет зависеть в том числе и от его финансовой грамотности», — отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее юрист посоветовал не медлить со скидкой на «Госуслугах».