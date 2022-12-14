Халява закончилась: из европейских отелей исчезнут миниатюрные шампуни и гели для душа

В Европе запретят отелям использовать миниатюрную упаковку для шампуней, гелей для душа и лосьонов для тела. Это нужно, чтобы сократить количество пластиковых отходов, пишет Daily Mail.

Привычная пластиковая упаковка исчезнет, а вместо нее будет использоваться многоразовая. Благодаря этому потребители смогут несколько раз использовать упаковку и будут соблюдать правила для поддержки правильной переработки.