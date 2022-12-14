Халява закончилась: из европейских отелей исчезнут миниатюрные шампуни и гели для душа

В Европе запретят отелям использовать миниатюрную упаковку для шампуней, гелей для душа и лосьонов для тела. Это нужно, чтобы сократить количество пластиковых отходов, пишет Daily Mail.
Привычная пластиковая упаковка исчезнет, а вместо нее будет использоваться многоразовая. Благодаря этому потребители смогут несколько раз использовать упаковку и будут соблюдать правила для поддержки правильной переработки.
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Если Европа не примет эти меры, то к 2030 году в Евросоюзе объем упаковочных отходов увеличится на 19%, а отходов пластиковой упаковки — на 46%, считают специалисты. С этой же целью Еврокомиссия планирует запретить одноразовую упаковку для продуктов и напитков в ресторанах и кафе, а также упаковку фруктов и овощей.