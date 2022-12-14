«По достижении возраста 50 лет/40 лет»: дополнительные денежные выплаты дадут с 15 декабря

Государство предусмотрело материальную поддержку для определенной категории граждан. Оформить выплату можно будет с 15 декабря текущего года.

Имеющие право на досрочные страховые выплаты по состоянию здоровья россияне смогут обратиться за дополнительной помощью.

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