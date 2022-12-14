Приятный бонус к Новому году: 2 407 рублей придут вместе с пенсией на карту «Мир»

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На карту «Мир» придет перевод в размере 2407 рублей, который выплачивается при определенных обстоятельствах. Отмечается, что такая льгота назначается тем, кто имеет на иждивении нетрудоспособного родственника, например, ребенок до 18 лет, студент до 23 лет или инвалид.

В данном случае пенсионеру выплатят дополнительные средства в размере 2407 рублей. Для тех, кому назначат выплату уже в этом году, получат свои деньги до 23 декабря, об этом сообщил сайт ПФР.