Решение принято: россиянкам сделают выплату от государства размером в 23 тысячи рублей

В России существует много льгот и выплат. Это касается как пожилых людей, так и родителей, многодетные семьи. Однако на этот раз финансовую помощь получат российские женщины. Для них сделают выплату в 23 тысячи рублей. Деньги начнут предоставлять в феврале 2023 года, предварительно проиндексировав выплату на 12,4%.
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Отмечается, что деньги переводятся на счет единовременно. Граждане РФ могут рассчитывать на них в случае, если у них появится ребенок. Также эксперты подчеркнули, что материальную поддержку оказывают женщинам до момента, пока ребенку не исполнится полтора года.
«Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет также с февраля составит 8 629 рублей 86 копеек. Максимально в рамках этого пособия можно будет получить 33 281 рубль 75 копеек в месяц», – пояснил юрист Ирина Сивакова, пишет паблик «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».