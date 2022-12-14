Решение принято: россиянкам сделают выплату от государства размером в 23 тысячи рублей

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Отмечается, что деньги переводятся на счет единовременно. Граждане РФ могут рассчитывать на них в случае, если у них появится ребенок. Также эксперты подчеркнули, что материальную поддержку оказывают женщинам до момента, пока ребенку не исполнится полтора года.