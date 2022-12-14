Мощная магнитная буря 5-балльной силы накроет Землю: опасные даты названы

Отмечается, что магнитный шторм окажет сильное влияние на самочувствие людей с метеочувствительностью. Эксперты предупредили, что все начнется ночью на 17 декабря. Геомагнитные колебания к утру перерастут в магнитное поле с мощностью 3 балла.

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Метеозависимым людям стоит подготовится к этим опасным и сложным дням. У них возможно ухудшения самочувствия, недомогание, головные боли, апатия и раздражение.

Также 17-18 декабря геомагнитные колебания продолжатся. А вот мощная магнитная буря случится 22 декабря и будет длиться до конца месяца. Эксперты подчеркнули, что сила ударов будет составлять от 3-х до 5-ти баллов. Специалисты настоятельно просят людей подготовиться к предстоящим штормам, чтобы не допустить неприятного последствия, пишет THE FTIMES.