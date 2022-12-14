Wildberries открывает новый сайт - такого в России еще не было

Wildberries запускает новый сайт сервисных услуг, где покупателям крупногабаритных или сложных технических товаров будут помогать их подключить (бытовая техника) или собрать, если речь идет о мебели. Стоить услуги будут от 1,5 тыс. до 9 тыс. руб.

Пока такой сервис работает в 40 населенных пунктах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани. Но скоро представительства будут везде, как и сам Wildberries.

Ожидается, что у сайта будет отдельное приложение, которое также можно будет скачать на телефон, как и Wildberries или Ozon.

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