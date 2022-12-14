В Москве задействовали максимум бригад и техники для расчистки снега

Днем, 14 декабря, в Москве продолжается расчистка города после обильного снегопада. Столичные коммунальники сообщили, что на улицах работает максимальное количество техники и бригад уборщиков.

«За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 см, сегодня ожидаем еще до 3 см снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, — рассказал заместитель мэра Петр Бирюков. — В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой».

«Цикл работ постоянно повторяем. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка».