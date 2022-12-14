Владельцев карт «Мир» предупредили: 15 декабря работа системы строится по-новому

Платежная система «Мир» испытывает непростые времена. Ее то и дело блокируют в разных странах из-за давления недружественных сил.

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Так, после успешного старта работы на территориях Турции, Киргизии и Казахстана, стали поступать тревожные новости о том, что банки начали отказываться от российской системы.

Однако теперь стало известно, что в Казахстане банки смогли справиться с проблемой и «Мир» вновь принят в оборот на территории государства. Как пишет akket.com, уже с 15 декабря можно спокойно ехать в Казахстан с карточкой «Мир» в кармане, ее везде будут принимать для оплаты товаров и услуг.

Источник: akket.com.