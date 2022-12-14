Когда пролила гранатовый сок, поставила крест на рубашке. Но этот дешевый порошок справился!

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Свойства порошка документально подтвердили эксперты Роскачества, которые подвергли «Аист» целому ряду проверок. Порошок не только великолепно отстирал сложные пятна, но и не испортил ткань.

Одежда осталась ровно такой, какой была до стирки — с хорошим цветом, без катышек. Кроме того, порошок полностью вымылся водой.

Источник: primpress.ru.