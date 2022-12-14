Когда пролила гранатовый сок, поставила крест на рубашке. Но этот дешевый порошок справился!

Исследователи назвали лучший порошок

Исследователи назвали лучший порошок. Фото: Global Look Press

Средство прошло множество проверок, и его качество документально подтверждено.

Многие хозяйки, пролив фруктовый сок или вино на белую рубашку, ставят на ней крест. Такие пятна мало какие средства могут победить! Но оказалось, что дешевенький порошок «Аист» может справится с целым списком загрязнений с легкостью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Свойства порошка документально подтвердили эксперты Роскачества, которые подвергли «Аист» целому ряду проверок. Порошок не только великолепно отстирал сложные пятна, но и не испортил ткань.

Одежда осталась ровно такой, какой была до стирки — с хорошим цветом, без катышек. Кроме того, порошок полностью вымылся водой.

Источник: primpress.ru.

Читайте также