Когда пролила гранатовый сок, поставила крест на рубашке. Но этот дешевый порошок справился!

Многие хозяйки, пролив фруктовый сок или вино на белую рубашку, ставят на ней крест. Такие пятна мало какие средства могут победить! Но оказалось, что дешевенький порошок «Аист» может справится с целым списком загрязнений с легкостью.
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Свойства порошка документально подтвердили эксперты Роскачества, которые подвергли «Аист» целому ряду проверок. Порошок не только великолепно отстирал сложные пятна, но и не испортил ткань.
Одежда осталась ровно такой, какой была до стирки — с хорошим цветом, без катышек. Кроме того, порошок полностью вымылся водой.
Источник: primpress.ru.