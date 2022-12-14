Привет из детства: велосипеды «Кама» снова начнут производит в России в 2023 году

Производство популярных в 1970-90-х годах велосипедов «Кама» продолжится в 2023 году. Этим займется пермский завод «Форвард», выпускающий современный велосипеды, запчасти и аксессуары для них.

«Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой. Серийное производство начнется в январе 2023 года, и итоговое количество велосипедов составит 3 тысячи штук. Также запланирована отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми», - цитирует ТАСС пресс-службу предприятия.

Планируется, что велосипеды «Кама» поступят в продажу весной 2023 года. Купить их можно будет в магазинах компании, которые имеются в более чем 400 городах России и СНГ. По данным производителя, цена одного велосипеда будет установлена в пределах 10 тысяч рублей. Представители завода добавили, что для них «Кама» - это больше принципиальный проект, нежели коммерческий.