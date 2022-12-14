15 декабря станет точкой невозврата: Сбербанк решил уничтожить карты «Мир»

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Сбер возродил SberPay, который имеет столько преимуществ, что можно говорить о моральном уничтожении пластиковых карт «Мир».

При помощи SberPay можно расплачиваться только лишь приложив телефон к терминалу, таскать с собой в кошельке карты и наличку больше не нужно. Естественно те, кто узнает об этом сейчас, 15 декабря сделает точкой невозврата для старого пластика.

Источник: akket.com.