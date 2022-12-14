Кому выплатят 13-ую зарплату к Новому году - решение принято

Финансист Александр Сафонов сообщил, что рассчитывать на премии могут к Новому году сотрудники успешных организаций. Причем, это касается не всех подряд.

«13-ю зарплату могут выдать наиболее отличившимся работникам, но сделают это только по усмотрению руководства», - отметил эксперт deita.ru.

А пошла такая традиция с Советского союза, когда начальники поощряли своих сотрудников в конце года специальной премией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»