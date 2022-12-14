Приносят удачу! Имена, которые будут самыми популярными в 2023 году

Если вы планируете детей в 2023 году, то наша заметка будет полезной для вас. Астрологи считают, что имена играют ключевую роль в судьбе человека. Ведь как корабль назовешь — так он и поплывет.
Удачу символ года — Черный Водяной Кролик — принесет Александрам, Артемам, Михаилам, Дмитриям, Иванам. Это будут самые популярные мужские имена. Из необычных — Добрыня, Даниил и Матвей.
Женские счастливые имена на 2023 год — София, Мариам, Алиса и Анна. Также рассмотрите такие как Есения и Лукерья.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».