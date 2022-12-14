Зашли 14 декабря на Wildberries и удивились! Торговля на стопе — решение окончательное

Wildberries

 Wildberries. Фото: Global Look Press

Маркетплейс категорично сказал нет покупателям.

Роспотребнадзор поставил на стоп продажу целого ряда товаров на Wildberries. Контролирующий орган в ходе проверки выявил, что онлайн-магазин на своей площадке реализует запрещенные продукты с содержанием в них сушеных мухоморов.

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Те, кто зашли на сайт на Wildberries 14 декабря, были удивлены: БАДов, чаев, а также витаминов с сушеными мухоморами на нем больше нет.

Маркетплейс выполнил указание Роспотребнадзора в полной мере и теперь отказывается размещать на своем ресурсе предложения подобного рода.

Источник: akket.com.

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