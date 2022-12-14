Зашли 14 декабря на Wildberries и удивились! Торговля на стопе — решение окончательное

Роспотребнадзор поставил на стоп продажу целого ряда товаров на Wildberries. Контролирующий орган в ходе проверки выявил, что онлайн-магазин на своей площадке реализует запрещенные продукты с содержанием в них сушеных мухоморов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Те, кто зашли на сайт на Wildberries 14 декабря, были удивлены: БАДов, чаев, а также витаминов с сушеными мухоморами на нем больше нет.
Маркетплейс выполнил указание Роспотребнадзора в полной мере и теперь отказывается размещать на своем ресурсе предложения подобного рода.
Источник: akket.com.