Информация для всех, у кого есть кредиты

Фото: freepik.com/wayhomestudio

Фото: freepik.com/wayhomestudio

Почти все имеют право на кредитные каникулы.

А знаете ли вы, что практически у каждого гражданина России есть законное право не платить кредит. Для этого должны быть веские причины:

  • потеря работы,
  • уменьшение официального и неофициального дохода,
  • выход в декрет / рождение ребенка,
  • проблемы со здоровьем,
  • развод.

Если вы находитесь в какой-либо из этих ситуаций, то вы можете оформить так называемые кредитные каникулы. Подробности можете узнать в банке, в котором у вас оформлен кредит, так как условия везде разные.

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