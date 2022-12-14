Информация для всех, у кого есть кредиты

А знаете ли вы, что практически у каждого гражданина России есть законное право не платить кредит. Для этого должны быть веские причины:
- потеря работы,
- уменьшение официального и неофициального дохода,
- выход в декрет / рождение ребенка,
- проблемы со здоровьем,
- развод.
Если вы находитесь в какой-либо из этих ситуаций, то вы можете оформить так называемые кредитные каникулы. Подробности можете узнать в банке, в котором у вас оформлен кредит, так как условия везде разные.
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