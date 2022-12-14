Информация для всех, у кого есть кредиты

Если вы находитесь в какой-либо из этих ситуаций, то вы можете оформить так называемые кредитные каникулы. Подробности можете узнать в банке, в котором у вас оформлен кредит, так как условия везде разные.

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