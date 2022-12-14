С 14 декабря в России объявлен масочный режим: постановление Роспотребнадзора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В частности известно, что масочный режим теперь действует в Санкт-Петербурге во всех поликлиниках и больницах. Решение принято Роспотребнадзором из-за гриппа и ОРВИ, которые бушуют в регионе.

Все посетители обязаны заходить в помещение только в масках, иначе посещать клиники запрещено.

Источник: iz.ru.