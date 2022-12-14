С 14 декабря в России объявлен масочный режим: постановление Роспотребнадзора

В России вновь вспомнили о масках.

В России вновь вспомнили о масках. Фото: Global Look Press

Особое поведение граждан предписано в определенных местах.

Не успели мы выдохнуть от прошлых ковидных ограничений, как подкатили новые. В ряде медицинских организаций в России вновь предписали ношение медицинских масок из-за участившихся случаев инфекционных и вирусных заболеваний.

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В частности известно, что масочный режим теперь действует в Санкт-Петербурге во всех поликлиниках и больницах. Решение принято Роспотребнадзором из-за гриппа и ОРВИ, которые бушуют в регионе.

Все посетители обязаны заходить в помещение только в масках, иначе посещать клиники запрещено.

Источник: iz.ru.

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