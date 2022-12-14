Последствия 2022 года: крупнейшие торговые центры Москвы потеряли четверть потока посетителей

Крупнейшие торговые центры Москвы и Подмосковья (более 80 тысяч квадратных метров) в 2022 году потеряли четверть своих посетителей.

С января по ноябрь Mall Index (количество посетителей на одну тысячу квадратных метров площади) в подобных объектах снизился на 25% по сравнению с 2021 годом и на 39% по сравнению 2019-м.

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Трафик ТЦ в 40–80 тысяч квадратов сократился меньше — на 7% год к году и на 24% по сравнению с 2019-м. Если говорить о средних объектах площадью в 20–40 тысяч квадратных метров, их посещаемость осталась на уровне прошлого года, но на 26% ниже, чем до пандемии. А малоформатные торговые центры в 5–20 тысяч квадратов, напротив, нарастили трафик за год на 1%, но по сравнению с 2019-м сокращение составило 8%.