Еще до начала 2023-го ценник взлетит к потолку! Названы бытовые товары, которые продолжают дорожать

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В первую очередь рост стоимости будет связан с введенной пошлиной на зарубежные товары. Это безусловно отразится на конечном потребителе. Подорожают шампуни, зубная паста и другая продукция.

«Именно потребитель платит за принятые законы, за инфляцию и те наценки, которые «навешивает» продавец. Пошлины — это та мера, которая будет напрямую влиять на конечную стоимость товара. Ответ очевиден: точно подорожает все, что будет ввозиться из-за рубежа, прежде всего средства гигиены», — добавила эксперт.

По материалам vnimanie.pro.