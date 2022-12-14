Еще до начала 2023-го ценник взлетит к потолку! Названы бытовые товары, которые продолжают дорожать

Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова поделилась информацией о резком подорожании некоторых средств, относящихся к категории товаров быта. Речь идет о росте цен на западную продукцию — товары личной гигиены. Еще до начала 2023 года ценник на эту импортную продукцию взлетит к потолку.
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В первую очередь рост стоимости будет связан с введенной пошлиной на зарубежные товары. Это безусловно отразится на конечном потребителе. Подорожают шампуни, зубная паста и другая продукция.
«Именно потребитель платит за принятые законы, за инфляцию и те наценки, которые «навешивает» продавец. Пошлины — это та мера, которая будет напрямую влиять на конечную стоимость товара. Ответ очевиден: точно подорожает все, что будет ввозиться из-за рубежа, прежде всего средства гигиены», — добавила эксперт.
По материалам vnimanie.pro.