Стал известен продукт, который подорожает в два раза через 2 недели: знающие скупают

Неудивительно, что в супермаркетах в настоящее время не продохнуть, люди наваливают в свои корзины продукты, несмотря даже на поднявшиеся ценники.

Стоимость некоторых товаров действительно не радует, поскольку стала пониматься еще с октября. Далее эта тенденция только усилится.

Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская посоветовала заранее запастись, к примеру, шампанским, которое к Новому году взлетит в цене почти вдвое.

Также, по данным КП, подорожает еще больше мясо — на 10% и даже крупы с хлебом — на 5%.