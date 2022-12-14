Стал известен продукт, который подорожает в два раза через 2 недели: знающие скупают

Год был непростым для многих россиян, однако это не стало поводом, чтобы отказаться от самого любимого праздника.
Соотечественники сейчас активно готовятся к Новому году, делая продовольственные запасы не только для торжественной ночи, но и выходной недели.
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Неудивительно, что в супермаркетах в настоящее время не продохнуть, люди наваливают в свои корзины продукты, несмотря даже на поднявшиеся ценники.
Стоимость некоторых товаров действительно не радует, поскольку стала пониматься еще с октября. Далее эта тенденция только усилится.
Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская посоветовала заранее запастись, к примеру, шампанским, которое к Новому году взлетит в цене почти вдвое.
Также, по данным КП, подорожает еще больше мясо — на 10% и даже крупы с хлебом — на 5%.