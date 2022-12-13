Читайте и запоминайте: россиянам рассказали о снижении цен на услуги ЖКХ

Установка «умных» счетчиков в домах позволит снизить на 7-10% стоимость жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказала эксперт Иоланта Овчинникова.

По ее словам, благодаря новшеству россияне смогут рациональнее расходовать ресурсы.

«Платежи могут снизиться на 7-10%. Население сможет контролировать тариф и пользоваться бытовой техникой в период самого низкого тарифа. Увидев увеличение потребления в квитанции, можно проанализировать ситуацию и понять, в какой период времени это произошло», - объяснила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Также ранее сообщалось, что оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах, квартирах и общедомовые включат в платежи за ЖКУ.

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