Деньги придут автоматически в течение 5 дней: ПФР выплатит российским семьям по 20 тысяч рублей

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По данным экспертов, на льготу могут претендовать граждане не только из Москвы, а из любого региона страны. Отмечается, что подать заявление необходимо в течение шести месяцев со дня решения суда об усыновлении.