Деньги придут автоматически в течение 5 дней: ПФР выплатит российским семьям по 20 тысяч рублей

Семья

Фото: Global Look Press

Власти окажут материальную помощь российским семьям, решившим усыновить ребенка.

В России существуют разные выплаты и льготы. Есть суммы, которые положены при рождении одного, двух и более детей. Но также власти окажут материальную помощь российским семьям, которые решатся усыновить ребенка. Отмечается, что эта сумма составит 20 тысяч 400 рублей. 

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По данным экспертов, на льготу могут претендовать граждане не только из Москвы, а из любого региона страны. Отмечается, что подать заявление необходимо в течение шести месяцев со дня решения суда об усыновлении.

«Итоговое решение о назначении такого пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых сведений организаций и документов заявителя. Затем средства выплачиваются в течение еще 5 рабочих дней после принятия решения», — сказано в заявлении ПФР.

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