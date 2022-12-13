Деньги придут автоматически в течение 5 дней: ПФР выплатит российским семьям по 20 тысяч рублей

В России существуют разные выплаты и льготы. Есть суммы, которые положены при рождении одного, двух и более детей. Но также власти окажут материальную помощь российским семьям, которые решатся усыновить ребенка. Отмечается, что эта сумма составит 20 тысяч 400 рублей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По данным экспертов, на льготу могут претендовать граждане не только из Москвы, а из любого региона страны. Отмечается, что подать заявление необходимо в течение шести месяцев со дня решения суда об усыновлении.
«Итоговое решение о назначении такого пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых сведений организаций и документов заявителя. Затем средства выплачиваются в течение еще 5 рабочих дней после принятия решения», — сказано в заявлении ПФР.