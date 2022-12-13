Просто магнит для миллионеров: девушки с такими именами чаще выходят замуж за богатых мужчин

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И везучими оказываются Елены. Они невероятно сильные натуры, но способны подчиняться достойным мужчинам. Отмечается, что такие девушки искренние, сердечные и очень нежные.

Также эксперты выделили имя Наталья. Девушки с таким именем заряжают игривым настроением любого. Их секрет прост — мужчинам с ними не приходится скучать.

Еще и Виктории, которые являются целеустремленными и успешными победительницами в любых делах, привлекают богачей. Такую женщину-«победу» захочет заполучить любой миллионер, пишет ussurmedia.ru.