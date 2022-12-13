Примани удачу, задобрив Черного Кролика: в каком наряде нужно встретить Новый год

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И по словам эксперта, образы с мерцанием серебра по праву считаются одними из самых востребованных на этом празднике. Вам удастся выглядеть блестяще, даже если фасон будет строгим и лаконичным. А чтобы дополнить лук, лучше выбрать белые босоножки или сапоги-трубы.

Также Черный Водяной Кролик любит еще и перья, драпировку, поэтому можно смело выбирать луки с такими деталями, сообщает портал «А теперь внимание!».