Примани удачу, задобрив Черного Кролика: в каком наряде нужно встретить Новый год

До главного праздника в году остаются считанные недели. Это время когда стоит позаботится не только том, что будет на новогоднем столе. Важно выбрать правильный наряд, чтобы притянуть удачу. Персональный стилист Анастасия Игнатова рассказала, в каком наряде следует встретить Новый год, чтобы угодить Черному Кролику.
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И по словам эксперта, образы с мерцанием серебра по праву считаются одними из самых востребованных на этом празднике. Вам удастся выглядеть блестяще, даже если фасон будет строгим и лаконичным. А чтобы дополнить лук, лучше выбрать белые босоножки или сапоги-трубы.
Также Черный Водяной Кролик любит еще и перья, драпировку, поэтому можно смело выбирать луки с такими деталями, сообщает портал «А теперь внимание!».