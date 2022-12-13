Wildberries отказался от торговли: с 14 декабря смотреть сайт бесполезно

Wildberries раздосадовал некоторых своих постоянных покупателей. Многие клиенты постоянно посещают сайт онлайн-магазина из-за того, что тут нередко представлены эксклюзивные товары, которые практически нигде не достать.
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Однако сейчас выясняется, что далеко не все они разрешены законом. Недавно Роспотребнадзор осуществил проверку предлагаемой Wildberries продукции и пришел к выводу, что на виртуальной площадке есть запрещенка.
Речь идет о БАДах и витаминах с сушеными мухоморами, эти грибы нельзя продавать в РФ. Поэтому те покупатели, что зайдут на сайт Wildberries 14 декабря не найдут данные товары на площадке.
Источник: akket.com.