Будете платить в три раза меньше за электричество: крышка на кастрюле и другие лайфхаки

Эксперты Роскачества рассказали, как простые хитрости позволят значительно сэкономить деньги на электричестве.
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Например, использование всего лишь посуды с крышкой сбережет траты электроэнергии в три раза!
Также значительно уменьшится потребление электричества, если вы будете использовать правильную посуду, желательно, чтобы у нее было толстое и ровное дно. Кастрюли и сковороды должны плотно прилегать к нагревательной поверхности.
Важна также чистота плиты, ведь жир и другие загрязнения ухудшают нагрев и заставляют работать прибор излишне.
Источник: t.me/RSKRFRU.