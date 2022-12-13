Будете платить в три раза меньше за электричество: крышка на кастрюле и другие лайфхаки

Эксперты Роскачества рассказали, как простые хитрости позволят значительно сэкономить деньги на электричестве.

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Например, использование всего лишь посуды с крышкой сбережет траты электроэнергии в три раза!

Также значительно уменьшится потребление электричества, если вы будете использовать правильную посуду, желательно, чтобы у нее было толстое и ровное дно. Кастрюли и сковороды должны плотно прилегать к нагревательной поверхности.

Важна также чистота плиты, ведь жир и другие загрязнения ухудшают нагрев и заставляют работать прибор излишне.

Источник: t.me/RSKRFRU.