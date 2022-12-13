Эксперты назвали продукт, цена на который растет со скоростью света: народ хватает коробками

Эксперты Росконтроля назвали продукт, который уже два месяца поражает воображение изменением стоимости. Увы, речь идет не о падении, а именно о росте. И это шампанское.
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Из-за новогодних праздников, россияне кинулись покупать этот продукт целыми коробками в магазинах. А продавцы и рады – стали задирать ценники.
Специалисты обещают, что к Новому году стоимость игристого вина может увеличиться почти вдвое. Также сильно выросли в цене деликатесы, икра, мясо, рыба.