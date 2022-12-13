Эксперты назвали продукт, цена на который растет со скоростью света: народ хватает коробками

Из-за новогодних праздников, россияне кинулись покупать этот продукт целыми коробками в магазинах. А продавцы и рады – стали задирать ценники.

Специалисты обещают, что к Новому году стоимость игристого вина может увеличиться почти вдвое. Также сильно выросли в цене деликатесы, икра, мясо, рыба.