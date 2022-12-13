Почему умные хозяйки всегда выдергивают из розетки стиральную машинку – экономят тысячи

В декабре многие россияне были неприятно удивлены квитанциями за услуги ЖКХ. И хотя народ предупреждали, что чеки поднимутся сразу на 9%, многие оказались не готовы к подобным цифрам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В связи с этим, специалисты Роскачества напомнили Россиянам старый проверенный способ рачительных хозяек, которые давным-давно его используют, чтобы сэкономить свои средства. Вспомните, наверняка вы видели сами, как бабушки в селах выдергивают из розетки стиральные машинки, телевизоры и другие электроприборы сразу после использования.
Делают они это неспроста, ведь известно, что электрические приборы продолжают потреблять энергию даже после выключения. И только удаление вилки из розетки окончательно обесточивает их.
К слову, ноутбуки и зарядки для телефонов – тоже в списке таких приборов.
Источник: t.me/RSKRFRU.