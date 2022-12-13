Правительство объявило о новых выплатах на детей: от 6 до 13 тысяч – зависит от семьи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно 3,3 млрд рублей на выплаты малообеспеченным гражданам с детьми от 3 до 7 лет.

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Деньги пойдут на выплату нового универсального пособия, которое объединит ряд мер соцподдержки.

Объем данной поддержки от государства напрямую зависит от доходов родителей. Он может составлять 50%, 75%, а также 100% от детского регионального прожиточного минимума.

Таким образом, если после получения выплаты в размере 50% от прожиточного минимума на детей (сегодня это около 6751 рубля) доход семьи в среднем на одного человека все еще не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (13 919 рублей), то размер пособия увеличивают до 75% (около 10 126 рублей). Если этого по-прежнему недостаточно, то сумму выплаты повышают до 100% от прожиточного минимума на ребенка — до 13 501 рубля.

Источник: ntv.ru.