А что, так можно было? Самый действенный способ сэкономить на новогоднем столе

На Новый год россияне обычно тратят много денег. Мало того, что надо купить всем подарки, так еще и наготовить кучу блюд. Сэкономить тут трудно - еда ведь должна быть вкусной. Но эксперты выявили самый оптимальный способ.

Если к вам придут гости - попросите их принести тоже какое-то блюдо с собой. Вы сразу заметите, как нагрузка на ваш кошелек уменьшится.

Да и готовить надо будет меньше. Стоять у плиты с утра до вечера — это не самое большое удовольствие, которое можно представить 31 декабря.

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