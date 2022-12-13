10 тысяч рублей поступят каждому, у кого есть карта «Мир»: с 18 декабря ждите поступлений

Для получения бонусных денег необходимо принять участие в программе от национальной платежной системы.

Согласно условиям, пользователи «Мира» после приобретения страхового полиса, который обеспечит защиту здоровья или имущества, он получает кэшбек за покупки.

На карточку будет падать 10% от покупок, поэтому себе можно вернуть около 10 тысяч рублей за период акции. Деньги обычно поступают на счет через 5-7 дней.

Источник: PRIMPRESS.