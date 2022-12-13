10 тысяч рублей поступят каждому, у кого есть карта «Мир»: с 18 декабря ждите поступлений

Деньги.

Деньги. Фото: Global Look Press

Средства предусмотрены для тех, кто просто делает покупки через систему.

Владельцев банковских карточек «Мир» осчастливили перед Новым годом. Они могут получить приличные суммы на свой счет фактически за просто так.

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Для получения бонусных денег необходимо принять участие в программе от национальной платежной системы. 

Согласно условиям, пользователи «Мира» после приобретения страхового полиса, который обеспечит защиту здоровья или имущества, он получает кэшбек за покупки.

На карточку будет падать 10% от покупок, поэтому себе можно вернуть около 10 тысяч рублей за период акции. Деньги обычно поступают на счет через 5-7 дней.

Источник: PRIMPRESS.

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