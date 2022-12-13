Россияне кинулись скупать этот продукт к Новому году, несмотря на подорожание

Красная икра перед Новым годом всегда возрастает в цене. Связано это с повышенным спросом на продукт. У многих есть традиция — есть бутерброды с маслом и икрой именно в новогодние праздники.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев уточнил, что икра действительно подорожала. Но виноват в этом не только повышенный покупательский спрос.