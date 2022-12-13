Россияне кинулись скупать этот продукт к Новому году, несмотря на подорожание

Красная икра перед Новым годом всегда возрастает в цене. Связано это с повышенным спросом на продукт. У многих есть традиция — есть бутерброды с маслом и икрой именно в новогодние праздники.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев уточнил, что икра действительно подорожала. Но виноват в этом не только повышенный покупательский спрос.
«В конце октября отпускные цены поставщиков на икру лососевых рыб выросли примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом, это произошло из-за сокращения производства и подорожания кормов во II квартале», — заявил он.
Кроме того, Караваев добавил, что наибольшей популярностью сейчас пользуется икра не в банках, а на развес.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».