Сбербанк объявил владельцам карточек «Мир», что закинет им деньги просто так!

Владельцам банковских карт «Мир» прилетело неожиданное счастье. Сбербанк решил сделать своим клиентам подарок и фактически накидать им денег за использование системы.

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Финансово-кредитная организация присоединилась к национальной программе лояльности «Мир». По ней россияне, которые пользуются данной системой платежей, могут получать кэшбек за покупки. Иногда они носят весьма выгодный характер – вплоть до 30% от потраченной суммы.

Чтобы стать участником этой программы, нужно совершить нехитрые действия: пройти регистрацию на портале «Привет, Мир» и привязать банковскую карту Сбера к учетной записи.

Далее в «Сбербанк онлайне» будет видно, за что именно вам начислят кэшбеки.

Источник: akket.com.