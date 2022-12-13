«Биг Мак» вернется в российский фастфуд под новым названием

Новость для тех, кто любит две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, томат и лук — все на булочке с кунжутом. И не говорите, что вы не пропели эти слова в уме.
В меню сети ресторанов «Вкусно — и точка» вернется бургер «Биг Мак»! Только называться он будет «Биг Хит». Ждите в начале 2023 года.
«Мы нашли и разработали аналог «Биг Мака», и уже в феврале появится продукт под название «Биг Хит», который ожидается нашими потребителями», — цитирует РИА Новости гендиректора «Вкусно — и точка» Олега Пароева.
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На прошедшей пресс-конференции он отметил, что данный продукт долго собирали, и компания надеется, что потребители почувствуют тот же вкус, который был раньше. Имеется в виду вкус большого бургера McDonald's.