«Биг Мак» вернется в российский фастфуд под новым названием

Новость для тех, кто любит две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, томат и лук — все на булочке с кунжутом. И не говорите, что вы не пропели эти слова в уме.

В меню сети ресторанов «Вкусно — и точка» вернется бургер «Биг Мак»! Только называться он будет «Биг Хит». Ждите в начале 2023 года.