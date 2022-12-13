15 декабря держателей карточек «Мир» ждет сюрприз: оглашены новые правила

Карты «Мир» выступили своеобразным спасением для россиян, когда Visa и Mastercard начали блокировать за рубежом. Ряд стран стали принимать платежную систему у себя, позволяя расплачиваться россиянам за границей.

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Однако вскоре и тут начались проблемы. Например, банки Казахстана один за одним отказались работать с «Миром», ссылаясь на западные санкции. Граждане РФ были обескуражены: неужели опять придется таскать с собой наличку?

Однако уже с 15 декабря казахстанские банки намереваются возобновить работу с «Миром». Их будут принимать как в отделениях финансово-кредитных организаций, так и в магазинах и прочих заведениях для оплаты услуг и товаров.

Источник: akket.com.