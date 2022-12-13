Бактерии, обсемененность — полная гадость: Росконтроль показал, что внутри копченой скумбрии

Росконтроль исследовал несколько видов скумбрии копченой, включая известные марки. И пришел к неутешительным выводам, найдя внутри рыбы полную гадость. Эти продукты организация занесла в черный список, не советуя ее употреблять в пищу.

Так в копченой скумбрии марок «Олива», «СТМ», «Балтийский берег», «А море» эксперты нашли повышенное значение обсемененности микрофлорой. Показатель бактерий просто ужасает: в 10–16 раз больше норматива!

Марки Vici и «Русское море», напротив, Росконтроль рекомендовал к покупке, в них не обнаружены недостатки.