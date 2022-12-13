Карты «Мир» отправляются на свалку: Сбербанк ошарашил принятым решением

С ней, напомним, физические носители не нужны. Это виртуальная платежная система, которая требует лишь современного телефона, скаченной обновленной программы «Сбербанк Онлайн» и системы NFC.

Когда пользователю необходимо расплатиться за оказанную услугу или приобретенный товар, он просто прикладывает телефон к терминалу — деньги автоматически списываются. Поэтому клиенты банка вряд ли захотят таскать с собой пластиковые карты.

Источник: akket.com.