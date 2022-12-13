Карты «Мир» отправляются на свалку: Сбербанк ошарашил принятым решением

Карта "Мир"

Карта «Мир». Фото: Global Look Press

Платежная система теперь стоит под вопросом.

Сбербанк фактически отправил на свалку пластиковые карты «Мир», а также Visa и Mastercard. А все из-за принятого решения возродить систему SberPay.

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С ней, напомним, физические носители не нужны. Это виртуальная платежная система, которая требует лишь современного телефона, скаченной обновленной программы «Сбербанк Онлайн» и системы NFC.

Когда пользователю необходимо расплатиться за оказанную услугу или приобретенный товар, он просто прикладывает телефон к терминалу — деньги автоматически списываются. Поэтому клиенты банка вряд ли захотят таскать с собой пластиковые карты.

Источник: akket.com.

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