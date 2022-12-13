«Скандальные аспекты»: вот что советует Богдан Глоба 13 декабря, чтобы вы не нарубили дров

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов по звездам Тамары и Павла Глобы, дал прогноз на новый день декабря. Звездочет советует 13-го числа не хвататься за все подряд и пытаться успеть везде. Поскольку высоки риски потерять репутацию или финансы.

«Несмотря на скандальные аспекты, вторник приносит небывалую активность. Но здесь уже не спешите хвататься за все подряд. Учитывайте репутационные риски и не расходуйте финансовые запасы», — рассказал про 13 декабря Глоба в Telegram.

Кстати, именно в середине новой недели Глоба-младший советует идти на риски — они будут оправданны, только если окажутся разумными. И, заключая сделки, не бойтесь, рекомендует астролог, смелых решений и подходов, инноваций и трендов.