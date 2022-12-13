Появится новая валюта: финансовый прогноз на 2023 год вас шокирует!

Датский банк Saxo Bank, занимающийся биржевыми операциями, однажды решил развлечь своих клиентов и составил фантазийный прогноз. Дело было более 10 лет назад, но с того времени многое из шутливого предречения оказалось правдой, к изумлению самих авторов и их клиентов.

Сейчас этот же банк спрогнозировал появление новой валюты. Речь идет о странах ОПЕК+, Китае и Индии. Поскольку доверие к доллару пошатнулось, и все идет к тому, что скоро он покинет пост международной платежной единицы.

Причем, замена ему придет уже в 2023 году, заверяют датские прогнозисты. Мол, лидеры десятка стран проведут встречу в Астане и массовой выйдут из Международного валютного фонда и договорятся создать единую резервную валюту — банкор.

И экономический обозреватель сайта kp.ru Евгений Беляков подтверждает: все к этому и идет! Подвижки сегодня таковы, что дедолларизация шагает по планете. Правда, процесс перехода на другую мировую валюту, которая еще не появилась, будет не таким быстрым. Но вполне реальным.